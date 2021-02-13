Власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ исходные персонализированные данные о первых случаях коронавируса

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов организации, расследующих возникновение пандемии. Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев заражения в городе Ухане. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учёными. Ранее The Wall Street Journal писала, что по предварительным результатам расследования ВОЗ, эпидемия коронавирусной инфекции могла начаться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.