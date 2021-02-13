На 76-м году жизни скончался генеральный директор и худрук «Москонцерта» Александр Беленький. Об этом сообщает департамент культуры Москвы. Беленький возглавлял «Москонцерт» более 19 лет. Причины смерти не называются.
2021-02-13T18:34:18+03:00
2021-02-13T18:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 13 февраля 2021
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