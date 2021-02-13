Один человек погиб в результате обрушения ангара в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Тело погибшего пока не извлечено. Двух пострадавших увезла скорая. Площадь обрушения составила 200 кв.м. Причина – скопление снега на крыше.
2021-02-13T18:33:02+03:00
2021-02-13T18:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 13 февраля 2021
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