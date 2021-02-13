Снегопад в Москве, по уточненному прогнозу Гидрометцентра, утихнет к полуночи. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Как рассказал ТАСС научный руководитель организации Роман Вильфанд, на утро субботы, высота снежного покрова в городе составила 56 сантиметров, что очень близко к рекордным показателям для 13 февраля в 60 сантиметров.