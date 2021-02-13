Адвокаты Штейн и Алехиной будут собирать личные поручительства за девушек в кафе на Чистых прудах

Адвокаты фигуранток «санитарного дела» Люси Штейн и Марии Алехиной будут собирать сегодня личные поручительства за девушек в кафе «Бобры и утки» на Чистых прудах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Штейн Мансур Гильманов. «Это встреча с адвокатами для оформления личного поручительства в кафе на Чистых прудах. Она будет проходить с 16.00 до 19.00. Однако мы просим, что если кто-то болеет или контактировал с больными, на нее не приходить», — рассказал он.

Как напомнил Гильманов, на понедельник, 15 февраля, назначен суд по апелляционной жалобе на постановление Басманного суда о домашнем аресте Люси Штейн. «Домашний арест — слишком суровая мера, поскольку следствие обвиняет Штейн в преступлении небольшой тяжести. В этой связи мы собираем поручительства, чтобы меру пресечения все-таки изменили», — пояснил он. Гильманов отметил, что Штейн нельзя гулять и в принципе запрещено покидать жилое помещение. «Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Наказание по данной статье предусматривает до 2-х лет лишения свободы», — заключил адвокат.