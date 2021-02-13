В столичных аэропортах задержаны и отменены около 150-ти рейсов из-за сильного снегопада

Хуже всего ситуация в Домодедово, откуда люди не могут улететь многие часы. Это привело к коллапсу.

Удовольствие от предстоящего полета сменилось томительным ожиданием. В аэропорту Домодедово люди сидят не только на подоконниках, но и на полу. Некоторые даже на нём спят, расстелив куртку, другие коротают время, прислонившись к стене. Такие фотографии и видео обошли сегодня социальные сети. Переполненные залы ожидания, толпы людей в кафе аэропорта, большая очередь в бизнес-зал. Снежный апокалипсис вызвал авиационный. К столпотворению привела задержка и отмена десятков рейсов, пассажиры не могут вовремя улететь в Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, другие города, число задержанных в Домодедово рейсов ещё полчаса назад, по данным сервиса Яндекс, приближалось к ста, больше 20 отменили. Тем временем пассажиры в Домодедово всё прибывали, о социальной дистанции, которую необходимо соблюдать из-за коронавируса, можно было забыть. Среди тех, кто не смог улететь в положенное время в Ростов, была Александра. Из-за нехватки мест ей пришлось сидеть на полу. В свою очередь люди, прилетевшие днём в Москву, жаловались, что их долго не выпускают из самолета и не выдают багаж. Задержки рейсов в других столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Примерно по 20 самолетов в каждом не вылетели вовремя, согласно информации сервиса Яндекс. Между тем советник главы Росавиации Елена Михеева уверяет, что ситуация в аэропортах под контролем.

В транспортной прокуратуре агентству ТАСС сказали, что контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных в Москве авиарейсов. Между тем ситуация от улучшения пока далека. Синоптики прогнозируют, что снегопад прекратится только завтра вечером.