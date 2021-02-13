Снегопад, который идет в столице вторые сутки, создал много проблем и жителям города, и коммунальщикам, и автомобилистам. В городе, по данным Гидрометцентра, выпало уже 65% месячной нормы осадков. На дорогах образовались пробки, которые к утру достигали девяти баллов. Снег с городских магистралей убирают в круглосуточном режиме, — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. Несмотря на это, многие водители жалуются на заторы.

Дептранс сообщает, что для уборки дорог от снега понадобится около трех дней. А в комплексе городского хозяйства предупреждают, что для уборки снега возможно потребуется перекрытие улиц в центре. По данным столичных властей, на дороги города вышли 180 дополнительных единиц общественного транспорта.

Многие москвичи обратили внимание на то, как взлетели цены в такси. Представитель сервиса Яндекс.Такси Зоя Австртйская подтвердила «Эху Москвы», что в период высокого спроса используется повышающий коэффициент. При этом, как утверждают в мэрии, метрополитен, МЦД и МЦК работают в штатном режиме.

Главный специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозируют, что пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00, полностью он прекратится к вечеру воскресения. Накануне Гидрометцентр предупреждал, что предстоящая неделя в центральных областях России будет аномально холодной. Ночью в понедельник уже будет 18−23 градуса мороза, в ночь на вторник — до -25.