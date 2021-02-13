Администрация Джо Байдена будет добиваться закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Белый дом уже запустил формальный процесс пересмотра необходимости содержания тюрьмы.

Как сообщают источники Reuters, указ о закрытии Гуантанамо президент США планирует подписать в ближайшие недели или месяцы. Тюрьма на Кубе была создана в 2002 году для содержания подозреваемых в терроризме.