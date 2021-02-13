США осудили случаи нарушения прав человека в России и работают над ответом на них. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Дипломат напомнил о жестоких действиях по отношению к протестующим в поддержку Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев, которых вывезли из Нижнего Новгорода в Гудермес и обвинили в пособничестве террористам.
2021-02-13T17:35:52+03:00
2021-02-13T17:35:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 13 февраля 2021
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