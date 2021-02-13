США осудили случаи нарушения прав человека в России и работают над ответом на них. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Дипломат напомнил о жестоких действиях по отношению к протестующим в поддержку Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев, которых вывезли из Нижнего Новгорода в Гудермес и обвинили в пособничестве террористам.