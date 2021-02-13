Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.
2021-02-13T17:35:35+03:00
2021-02-13T17:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 13 февраля 2021
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