Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всем здании.