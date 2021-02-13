Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всем здании.
2021-02-13T17:34:59+03:00
2021-02-13T17:34:59+03:00
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17:34, 13 февраля 2021
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