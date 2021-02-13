Сейсмологи насчитали 46 повторных толчков после сильного землетрясения в Армении. Как сообщили «Интерфакс» в МЧС Армении, стратегические объекты не пострадали, метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме. В ведомстве подтвердили, что получили данные о повреждениях двух строений в Ереване.
2021-02-13T17:34:22+03:00
2021-02-13T17:34:22+03:00
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17:34, 13 февраля 2021
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