Сейсмологи насчитали 46 повторных толчков после сильного землетрясения в Армении. Как сообщили «Интерфакс» в МЧС Армении, стратегические объекты не пострадали, метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме. В ведомстве подтвердили, что получили данные о повреждениях двух строений в Ереване.