Прокуратура проводит проверку по факту обрушения ангара в Новой Москве

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ангар рухнул под тяжестью снега. Площадь обрушения составила 200 кв. метров.

По данным МЧС России, из-под завалов извлечены два человека, они переданы скорой помощи. Под завалами возможно нахождение еще одного человека, поисковые работы продолжаются.