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17:07, 13 февраля 2021

Сразу несколько российских дипломатов вместе с родственниками досрочно уезжают из Великобритании

Сразу несколько российских дипломатов вместе с родственниками досрочно уезжают из Великобритании. В МИДе это назвали плановой ротацией.

В официальном телеграмм-канале МИДа появилось опровержение информации о том, что сотрудники российского посольства в Лондоне уезжают из страны якобы из-за новых санкций, которые готовят британские власти. В сообщении сказано, что дипломаты действительно готовятся покинуть государство, но связано это с плановой ротацией дипломатического состава, «которая является нормой». В министерстве отметили, что вместо уезжающих дипломатов в Лондон уже заехали новые десять семей.

При этом, как сказано в публикации, не является нормой то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, потому что Великобритания, как и некоторые другие западные страны, ввела комплексные визовые размены. Эта система предполагает, что вместо обычной замены сотрудников, формируются их списки, которые затем согласовываются обеими сторонами.

Вместе с этим в сообщении приводится ссылка на публикацию блогера Андрея Синельникова, который отмечал, что сотрудники посольства специально уезжают досрочно, чтобы не попасть под новые санкции. То, что эти люди покидают страну раньше истечения контрактов, в сообщении МИДа не отрицается.

Ранее на этой неделе посол в Лондоне Андрей Келин объявил, что ожидает новые санкции Великобритании против России из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным.



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