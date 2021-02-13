В Москве с начала снегопада выпало, по данным Гидрометцентра, 65% месячной нормы осадков. На дорогах образовались пробки, которые к утру достигали девяти баллов. Синоптики прогнозируют, что пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00, полностью он прекратится к вечеру воскресения. Комплекс городского хозяйства столицы предупреждает, что для уборки снега в центре города может потребоваться перекрытие улиц.

Муниципальный депутат столичного района Аэропорт Павел Ярилин рассказал «Эху Москвы», что московские власти используют подрядчиков, которые осуществляют капремонт, в качестве бесплатной рабочей силы при уборке снега. Ярилин добавил, что бесплатные работники развращают власть, у которой на уборку снега должны быть выделены достаточные ресурсы, техника и деньги.