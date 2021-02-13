Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 10 км от Еревана. Как передает ТАСС со ссылкой на свидетельства очевидцев, подземные толчки были такой силы, что люди выбегали на улицы, опасаясь повторных толчков, в магазинах с полок падали товары. В Ереване начались проблемы с интернетом и мобильной связью. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, разрушений в Ереване нет, в районе Эребуни поврежден дом, один человек получил легкие травмы.
2021-02-13T16:37:13+03:00
2021-02-13T16:37:13+03:00
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16:37, 13 февраля 2021
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