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16:36, 13 февраля 2021

Двоих из трёх детей, оставленных матерью в лесу в Новой Москве, перевели из реанимации в общую палату

Двоих из трёх детей, оставленных матерью в лесу в Новой Москве, перевели из реанимации в общую палату. Об этом в Инстаграме сообщает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По данным столичного управления СК, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать вывезла троих своих детей в лесополосу в Новой Москве, раздела догола и ушла, оставив их на морозе. Детей обнаружил случайный прохожий, выгуливавший собаку. Он и вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в т.ч. числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии.



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