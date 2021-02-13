Число рейсов, задержанных в московских аэропортах из-за сильного снегопада, достигло 100. Это следует из данных сервиса Яндекс.Расписание.
2021-02-13T16:35:42+03:00
2021-02-13T16:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 13 февраля 2021
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