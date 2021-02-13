Для уборки московских улиц от снега сотрудникам ЖКХ понадобится около трех дней

Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Там предупреждают, что при уборке часть снега сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. В результате проезжая часть сужается на 30-50%, образуются пробки, а автомобилисты въезжают в сугробы. Комплекс городского хозяйства столицы предупреждает, что для уборки снега в центре города потребуется перекрытие улиц.

В столице за сутки уже выпало более 30 см снега, а осадки продлятся до завтра. Сейчас улицы в Москве убирают 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. В дептрансе призывают автомобилистов отказаться от поездок в часы пик.