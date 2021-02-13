Участники российского движения школьников с помощью дронов выстроили в ночном небе надпись «защитим ветеранов». Активисты подняли в воздух квадрокоптеры с фонариками.

Совместный полёт трёх сотен дронов с яркими светильниками снимали на видео. На фоне тёмного неба беспилотники образовали надпись «защитим ветеранов». Акцию организовало отделение «Российского движения школьников» в Ленинградской области. Видеозапись, на которой молодые люди в белоснежных пуховиках с логотипами организации готовят квадрокоптеры к полёту и запускают в воздух, выложили на странице в соцсети ВКонтакте. Представители движения рассказали порталу 47-онлайн, что Героям Великой Отечественной войны сегодня нужна поддержка, правда, не уточнили, по какой причине. Напомню, в эти дни проходит суд над политиком Алексеем Навальным, который, якобы, оскорбил ветерана в одном из видео. В то же время штаб оппозиционера анонсировал акцию, в которой участников просят зажигать фонарики. Добавлю, движение школьников России в Ленинградской области базируется в одном из бюджетных центров дополнительного образования. Стоимость трёхсот дронов, которые задействовали в акции, составляет около 400 тысяч рублей.



Численность детско-юношеской организации по всей стране превышает полмиллиона школьников.