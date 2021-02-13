Полиция Петербурга начала проверку задержаний во время протестов сотрудников СМИ, сообщили в региональном Союзе журналистов. В организации отметили, что к обратились из управления собственной безопасности МВД с просьбой предоставить данные сотрудников СМИ, задержанных и пострадавших при выполнении редакционных заданий, передает издание «Фонтанка». В время акции 31 января в автозаки попали представители СМИ, несмотря на жилеты с надписью «Пресса».