В аэропорту Домодедово пассажиры десятков рейсов не могут улететь из-за сильного снегопада. Некоторым приходится сидеть и даже лежать на полу.

Залы ожидания аэропорта, судя по фотографиям и видео, размещённым в соцсетях, переполнены. Люди вынуждены сидеть на подоконниках, поскольку свободных мест нет, некоторые лежат на куртках, расстеленных прямо на полу. Или сидят, прислонившись к стене. До отказа заполнены все кафе и рестораны аэропорта «Домодедово», говорят очевидцы. Взлётно-посадочная полоса усыпана снегом, коммунальная техника, судя по размещённым видео, пытается справиться со снежной стихией. Согласно сервису Яндекс.Расписание, в «Домодедово» задержано почти 60 авиарейсов, около 20 отменено. Отложены вылеты в Сочи, Екатеринбург, Омск, Красноярск и другие города страны, отмечает агентство РИА «Новости». Фотографии и видео из аэропорта, опубликованные очевидцами, напоминают коллапс, который произошел в воздушной гавани в конце прошлого года. Тогда это объясняли ледяным дождём, теперь мощным снегопадом, который вчера обрушился на Московский регион. Агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Домодедово» сообщили, что аэродромные службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Во «Внуково» и «Шереметьево», согласно данным сервиса Яндекс.Расписание, задержано по 13 рейсов.