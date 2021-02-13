В столице Армении из-за сильного землетрясения возникли перебои с мобильной связью и интернетом, передает ТАСС. По свидетельствам очевидцев, магазинах с полок падали товары, в домах на пол падала мебель. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было магнитудой 4,9 , эпицентр располагался в 11 км к югу от Еревана.
2021-02-13T15:33:48+03:00
2021-02-13T15:33:48+03:00
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15:33, 13 февраля 2021
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