Волонтеры помогают освободившимся из спецприемника в Сахарово вернуться домой

Сегодня его покинули более 90 человек, рассказала «Эху Москвы» активистка Лада. «Что касается того, как осуществляется вывоз тех, кто освобождается из-под ареста, волонтеры — гигантские молодцы. За минувшие сутки из Сахарова и Егорьевска вышло 110 человек, из них 90 — ночью. Всех вывезли силами волонтеров, несмотря на пургу», — рассказала она. Что касается обстановки внутри спецприемника в Сахарово, по словам Лады, «как только там фиксируется очередное нарушение, например, лекарства не передают в камеру, активисты подключают всех, кто может воздействовать на администрацию данного учреждения, начиная с ОНК». «Тогда ситуация улучшается», — заключила она.

В центре временного содержания мигрантов Сахарово в Новой Москве содержатся арестованные из-за акций в в поддержку Алексея Навального. Многие из них жаловались на пыточные условия содержания.