В мэрии Москвы предупредили, что ряд улиц в центре могут частично перекрыть для ускорения уборки и вывоза снега. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. В департаменте транспорта отметили, что выпало 30 см снега и на его уборку потребуется около трех дней. По словам чиновников, дороги чистят 13, 5 тысяч коммунальных машин, передает «Интерфакс». Сильнейший за полвека снегопад продолжается с прошлой ночи. Дорожные пробки накануне вечером достигали максимальных 10 баллов, сегодня 8-9 баллов.