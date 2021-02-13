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15:05, 13 февраля 2021

Глава всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов покинул свой пост чрез два месяца после назначения

Иванов покинул свой пост временно, до декабря 2022 года, когда истечет срок санкций против всего российского спорта, которые были наложены Всемирным антидопинговым агентством и подтверждены международным спортивным арбитражем. Согласно этому перечню Иванов входит в круг лиц, которые не могут занимать посты подобные президентскому в Федерации легкой атлетики в силу занимаемой должности. 20 января он стал заместителем директора российской антимонопольной службы. Это и является основанием для того, чтобы сложить с себя полномочия. Предстоящие два года руководить российской легкой атлетикой предстоит Ирине Приваловой, нашей знаменитой бегунье, чемпионке мира и олимпийской чемпионке, которая через два года уступит кресло Иванову. Привалова считает, что свет в конце тоннеля уже виден, а позитивная тенденция наметилась, а также пообещала, что сделает все, чтобы наши спортсмены смогли принять участие в Чемпионате Европы

ВФЛА больше других российских спортивных федераций поражена в правах. Наши спортсмены вообще не имеют права выступать на международной арене, за исключением получивших индивидуальный доступ.



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