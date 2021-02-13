Чеснаков: Сурков назвал манифест режиссёра Константина Богомолова выступлением против политика Алексея Навального

Бывший помощник президента Владислав Сурков, как пишет политолог Алексей Чеснаков, назвал манифест режиссёра Константина Богомолова выступлением против политика Алексея Навального.

Руководитель научного центра политической конъюктуры опубликовал от имени Владислава Суркова сообщение, в котором бывший помощник главы государства отрицает, что это именно он писал появившийся на этой неделе манифест. Там же он отметил, что режиссёр Константин Богомолов синхронно с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским таким образом выступил против Алексея Навального.

По оценке Суркова, это может повлиять на политическую ситуацию. Цитирую, «этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая… начала энергично искать, куда бы спрыгнуть». В тексте также сказано, что такая смена взглядов Константина Богомолова – это очень хорошо, и что «путинские ветераны», принимают режиссёра в свои ряды. Сам Сурков публично подлинность этого заявления пока не подтверждал.

Манифест Богомолова под названием «Похищение Европы 2.0» был опубликован в «Новой газете» в среду. Там он называет западную культуру поездом, который несется в ад и призывает «строить новый мир».

И тест режиссёра, и комментарий Суркова можно прочитать на сайте «Эха Москвы».