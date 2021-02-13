В Ереване из-за землетрясения продукты падали с полок в магазинах

Это передает ТАСС. Возникли перебои с интернетом и сотовой связью. Люди выбегали из домов, пишет «Интерфакс». Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался в 11 км к югу от Еревана. О разрушениях информации нет.
2021-02-13T15:02:56+03:00
2021-02-13T15:02:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 13 февраля 2021
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