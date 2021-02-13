На уборку выпавшего снега в Москве потребуется около трех дней, предупредили в департаменте транспорта

По словам чиновников, выпало 30 см снега, дороги чистят 13,5 тысяч коммунальных машин, передает «Интерфакс». Самый сильный за полвека снегопад идет с прошлой ночи. Дорожные пробки накануне вечером достигали максимальных 10 баллов, сегодня 8-9 баллов.