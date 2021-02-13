Более 90 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, по данным сервиса «Яндекса», из-за рекордного снегопада

Как передает «РИА Новости», аэропорт «Домодедово» переполнен пассажирами, которые ждут вылета. Агентство утверждает, что некоторым пришлось спать прямо на полу. В то же время советник главы Росавиации Наталья Михеева назвала ситуацию в аэропортах контролируемой.

По прогнозу снегопад продолжится до завтрашнего вечера.