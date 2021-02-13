Правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге

Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы сегодня транслировалась на официальном сайте главы государства.

Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая глав МИД, МВД и Минобороны. Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги накануне официально согласился возглавить правительство.