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14:33, 13 февраля 2021

Правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге

Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы сегодня транслировалась на официальном сайте главы государства.
Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая глав МИД, МВД и Минобороны. Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги накануне официально согласился возглавить правительство.



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