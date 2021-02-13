Соцсеть «Твиттер» заморозила аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями

Это сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов в своем личном аккаунте в этой же соцсети. Он предположил, что причиной стала «альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, передает ТАСС.