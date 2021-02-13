В аэропорту «Домодедово», как передает РИА Новости, из-за задержек рейсов люди спят на полу

В зале ожидания скопились сотни пассажиров, все кафе и рестораны забиты до отказа. По данным сервиса «Яндекс.Расписание, в «Домодедово» задержаны 72 рейса, в «Шереметьево» — 15 и 13 рейсов во «Внуково». Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, накануне и этой ночью в Москве выпало 75% месячной нормы осадков.

В центре погоды «Фобос» нашей радиостанции сказали, что такого объема снега не было последние полвека. Снегопад будет идти по прогнозу до завтрашнего вечера. На дорогах Москвы, как передает «Яндекс», 8-балльные пробки. Вице-мэр Петр Бирюков сообщил, что сейчас снег в городе убирают почти 60 тысяч человек