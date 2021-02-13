Сурков, как пишет политолог Чеснаков, расценил манифест Богомолова как выступление против Алексея Навального

Владислав Сурков, как пишет политолог Алексей Чеснаков, расценил манифест Константина Богомолова как выступление против Алексея Навального.

Бывший помощник президента отметил, что он не является автором манифеста о современной Европе и новой этике. Сурков, ответ которого опубликовал в своем телеграм-канале Чеснаков, написал, что Богомолов выступил против Навального синхронно с Григорием Явлинским. Сурков добавил, что первозданные путинские ветераны принимают Богомолова в свои ряды. Манифест Богомолова и ответ Суркова можно прочитать на сайте Эха Москвы