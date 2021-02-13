Петербургские силовики готовятся к завтрашней акции, которую объявил штаб политика Алексея Навального

В то же время в Смольном не видят в ней нарушения закона.

Сотрудники полиции уже выставили металлические заборы на пешеходных зонах в центре Петербурга. Вдоль улиц припарковали грузовики и автозаки. Таким образом силовики готовятся к акциям в поддержку политика Алексея Навального и в защиту женщин-политзаключённых, которые наметили на воскресенье. При этом организаторы обоих мероприятий не призывали участников выходить на эти улицы, а представитель Смольного сообщил, что не считает акцию с фонариками противозаконной.

В то же время МВД и прокуратура предупредили об опасности участия в несогласованных мероприятиях, а следственный комитет напомнил родителям об ответственности за детей. Объяснения направляют и самим подросткам. По словам представителя организации «Совет отцов», которую сейчас создают в петербургских школах, учителя объясняют, что «живём в России, что такое Навальный и как на это наше правительство реагирует»(цитата «Фонтанка-ру»).

«Советы отцов» работают уже в пятидесяти петербургских школах.

Полицейские перекрывали центр Петербурга и в прошлые выходные, когда в городе не проводили никаких уличных акций.