Baza: В Брянске студентам государственного университета запретили завтра выходить на улицу, а также светить фонариками

Учащиеся связывают это с предстоящим флешмобом в поддержку Алексея Навального.

Запрет касается студентов, которые живут в общежитии брянского вуза. Им завтра нельзя будет пользоваться любыми видами осветительных устройств. В том числе фонариками телефонов. Приказ издала заведующая общежития. Всех кто его нарушит, как пишет издание Baza, обещали привлечь к ответственности, впрочем, какой именно не уточнили. Сделать это невозможно, поскольку в российском законодательстве никакого наказания за свет не предусмотрено, отмечает издание. В Казани за участниками флешмоба в поддержку Алексея Навального намерены следить дворники.

Работников ЖКХ в соцсетях призвали фотографировать и записывать данные тех, кто выйдет на акцию с фонариками, пишет сайт inKazan.ru.

Ранее Росмолодежь объявила о всероссийском флешмобе, намеченном на завтра. Его участников попросили предложить россиянам делиться тем, что они любят делать больше всего. В соцсетях предложили выкладывать фото и видео с хэштегом «Россия страна любви», накануне сообщало издание znak.com. Соратники Навального связывают такие акции с предстоящим флешмобом с фонариками во дворах в поддержку политика. Ранее Генпрокуратура, СК и МВД предупредили о незаконности массовых акций и пригрозили уголовной ответственностью её участникам.

Роскомнадзор ранее потребовал от ряда интернет-изданий удалить публикации, связанные с акцией с фонариками. Среди тех, кому пришлось убрать материалы – Медуза и Открытые медиа.