Суд в Казахстане отказался вернуть в госсобственность космический корабль «Буран»

Речь идет о макете и втором летном экземпляре, передает РБК. Они принадлежат акционерному обществу под названием «Ракетно-космическая компания «Байконур». Издание пишет, что межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов в ликвидации компании. Ранее глава «Росмосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что пытался выкупить «Буран», но найти его частного владельца из Казахстана ему не удалось.