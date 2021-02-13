WSJ: Власти Китая отказались передать ВОЗ данные о первых случаях коронавируса.

Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев в городе Ухане. Это могло бы помочь им сделать выводы о том, когда и с какой скоростью вирус начал распространяться на территории страны. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учёными, отмечает издание.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что согласно предварительным результатам расследования Всемирной организации здравоохранения, первые случаи инфицирования коронавирусом могли быть на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.