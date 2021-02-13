Сотрудники штаба Алексея Навального в Челябинске сообщают об обысках

По их словам, к двум активистам силовики пришли домой, а также обыскали помещение штаба, передает издание «МБХ-медиа». Накануне полиция пришла с обыском к бывшей сотруднице штаба Навального в Челябинске, на следующий день после ее освобождения из спецприемника. Как передает портал «ОВД-Инфо», обыск проходил в рамках уголовного дела по статье о «перекрытии дорог» из-за акции 31 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального.