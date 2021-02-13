В аэропортах Москвы из-за сильнейшего за полвека снегопада, по данным сервиса Яндекса, задержаны более 80 рейсов

В Росавиации говорят, что аэропорты работают штатно, уходов на запасные аэродромы нет. Вице-мэр Петр Бирюков сообщил, что сейчас снег в городе убирают почти 60 тысяч человек. На дорогах 8-балльные пробки. Снегопад обрушил на Москву за 30 часов 75% месячной нормы осадков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. По прогнозу осадки будут до завтрашнего вечера.