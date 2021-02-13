На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет спринт первая женская индивидуальная гонка

Пока мы видели на лыжне только Ульяну Кайшеву и Светлану Миронову, которые в составе команды Союза биатлонистов России заняли девятое место в смешанной эстафете. Мироновой вынуждена была извиняться, поскольку на ее долю пришлась почти половина промахов всей команды. Она зашла на два штрафных круга, что поставило крест на каких-либо шансах сборной на достойное место в итоговом протоколе. Кайшева напротив, была идеальна на рубежах, но ситуацию она поправила лишь отчасти. Кроме того, на старт сегодня выйдут Евгения Павлова и Ирина Казакевич.

В спринтерском зачете Кубка Мира лидируют норвежки Тириль Экхофф и Мари Ройселанд. Среди претендентов на медали будут и шведка Ханна Оберг и Франциска Пройсс из Германии. К слову, Светлана Миронова занимает в этой табели о рангах только 19 место, однако при хорошей стрельбе, она может рассчитывать на медаль, поскольку была близка к наградам на этапах Кубка Мира.

Начало женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Словении в 16.30. Трансляция на канале Матч ТВ