В России за сутки, по данным оперативного штаба, умерли 502 пациента с коронавирусом

В Москве – 67. С начала пандемии, по подсчетам штаба, жертвами новой инфекции в России стали почти 80 тысяч человек. В то же время , по данным Росстата, избыточная смертность за 2020 год составила 358 тысяч человек.

Оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице за сутки выявлено менее двух тысяч новых инфицированных коронавирусом. По всей России – около 15 тысяч.

Власти Москвы готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом в городе, хотя считают такой сценарий маловероятным. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее мэр заявлял, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут снять к концу весны.