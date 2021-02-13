Алексей Навальный попросил Совет Европы заставить российские власти исполнять решения ЕСПЧ

Оппозиционный политик обратился к комитету министров Совета Европы из-за дела Ив Роше. ЕСПЧ в 2017 признал, что Алексей Навальный был по нему незаконно условно осужден, с нарушением ряда статей европейской конвенции. Приговор, по мнению Страсбургского суда, в России вынесли за коммерческую деятельность, её не могли квалифицировать как уголовное преступление.

Однако, несмотря на денежную компенсацию, Верховный суд приговор не отменил, а Симоновский в начале месяца изменил условный срок на реальный и постановил отправить Навального за решётку на 2 года и 8 месяцев. Политик окажется в колонии, если решение не удастся обжаловать. В заявлении, направленном в Европейский суд по правам человека отмечается, что российские власти выразили абсолютное неуважение к обязательству исполнять решения суда в Страсбурге. То же самое касается задержаний Навального на митингах, действия силовиков ЕСПЧ 3 года назад признал политически мотивированными, пишет сайт Русской службы BBC. Политик попросил комитет министров Совета Европы принять временное постановление против российских властей за постоянные отказы выполнять решения по его делам.

Заявление датировано 8 февраля. Ещё один документ был направлен в комитет министров Совета Европы несколькими неделями раньше. Он касается отравления Навального прошлым летом и его задержания в аэропорту почти месяц назад. В письме отмечается, что лидер российской оппозиции и активист по борьбе с коррупцией просит комитет использовать все возможные средства, чтобы обязать власти полностью и эффективно исполнить постановления ЕСПЧ и прекратить любое преследование в отношении него. Вопрос об отказе властей выполнять решение суда в Страсбурге, позволяет передать на рассмотрение 46-я статья Европейской конвенции. Однако за всю историю комитет министров Совета Европы только один раз выставил его на рассмотрение ЕСПЧ. Он как напоминает сайт русской службы BBC, касался решения в отношении азербайджанского оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова, который не мог баллотироваться в президенты из-за наличия реального срока.

Россия лидирует по числу жалоб, поданных в ЕСПЧ. В Страсбурге рассмотрения ожидают больше пятой части всех дел.