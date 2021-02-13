Мощный снегопад в Москве сильно затруднил движение машин

Даже пешком пройти можно далеко не везде.

На картах онлайн-сервисов, которые отслеживают ситуацию на дорогах, необычная для утра субботы картина – почти все дороги или желтые, или красные. Например, «Яндекс.пробки» показывает загруженность дорог в восемь-девять баллов, и какого-либо серьёзного улучшения ситуации пока не планируется.

Для некоторых жителей трудности начинаются с самого утра. Так, таксист Валерий рассказал «Эху», что настоящим вызовом для него было просто залезть в машину: «Снега намело по колено. Машину утром пошел заводить, снег лежал до самой двери. От двери до пола, получается, тридцать-сорок сантиметров всего. Открывал дверь – счищал снег… Дороги не почищенные, не накатанные машинами».

Из-за снегопада и наземный транспорт стал работать со значительными задержками. Как сказала в эфире телеканал РБК жительница города, многие так и не дожидаются своих автобусов.

В то же время и тротуары в городе скрыты сейчас высокими сугробами. Сотрудники коммунальных служб стараются их счищать, но «белых пятен» остаётся много. Трудности встречаются даже в самом центре, в основном, они связаны с тем, что тропинки для людей продолжили только на тротуаре с одной стороны дороги. При этом, улицы в дали от больших проспектов, бывают совсем занесены снегом, и люди нередко вынуждены ходить по проезжей части.



В столице уборка снега идет круглосуточно, отчитался вице-мэр Петр Бирюков.

Нынешний снегопад можно называть рекордным, сказал специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

В столичных аэропортах задержаны около 70 рейсов, по данным сервиса Яндекс расписание. В Росавиации говорят, что аэропорты Москвы работают штатно.