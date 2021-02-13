Петр Иванов, избранный в ноябре главой Всероссийской федерации легкой атлетики, решил покинуть этот пост

Об этом бывший руководитель Мосгортранса сказал агентству ТАСС. Причину он не назвал. Осенью он говорил, что намерен вернуть доверие к спортивной организации, подорванное допинговым скандалом. Временно исполнять обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики будет ее вице-президент олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.