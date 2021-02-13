Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков стали третьими на чемпионате мира в Германии

Первые и вторые места заняли немецкие спортсмены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены временно вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. Как передает ТАСС, в случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона.