На Кубани столкнулись рейсовый автобус и 16 автомобилей, сообщили в полиции

По данным МВД, пострадал один человек, повреждены машины. По предварительной версии, причиной ДТП стал снегопад, передает ТАСС.
2021-02-13T12:32:26+03:00
2021-02-13T12:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 13 февраля 2021
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