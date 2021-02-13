Вице-мэр Петр Бирюков заявил, что вся энергосистема Москвы работает штатно, несмотря на сильный снегопад

По его словам, сегодня вышли на работу дополнительно 12 тысяч человек для уборки снега. Снегопад обрушил на Москву за 30 часов 75% месячной нормы осадков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. В центре погоды «Фобос» отмечают, что по высоте сугробов может быть побит рекорд 65-летней давности.

По оценке сервиса «Яндекса» на дорогах сохраняются 9-балльные пробки.