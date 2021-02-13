Оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице за сутки выявлено менее двух тысяч новых инфицированных коронавирусом

По всей России – около 15 тысяч. В столице за сутки, по сведениям штаба, умерли 67 пациентов с коронавирусом, в целом по стране — 502. С начала пандемии, по подсчетам штаба умерли от новой инфекции в России почти 80 тысяч человек. В то же время , по данным Росстата, избыточная смертность за 2020 год составила 358 тысяч человек.