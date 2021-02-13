«Коммерсант»: В телеграм-каналах начали распространять личные сведения о предполагаемых сторонников Навального

Речь идёт о десятках тысяч людей.

Архив почти на 28 тысяч имён и номеров личных телефонов людей, якобы поддерживающих арестованного оппозиционера, распространяется сейчас в целом ряде телеграм-каналов, — пишет газета «Коммерсант». Их названия она не указывает. Издание обзвонило тридцать человек из базы данных, но только четыре признали своё участие в группах сторонников Навального. Среди них была и глава штаба оппозиционера в Ростове-на-Дону Ксения Середкина, которая также подтвердила подлинность её информации, указанной в архиве.

Газета отмечает, что первым на эту базу данных обратил внимание телеграм-канал In4security, который указал, что все 28 тысяч человек из архива имеют страницу в социальной сети «ВКонтакте». Именно под именами оттуда они и фигурируют в списке.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что архив собран из открытых источников, а принадлежность к сторонникам Навального составители базы данных выявляли через членство в соответствующих группах и по содержимому публикаций пользователей. Помимо этого, аналитики выразили сомнение, что речь идёт о работе профессиональных торговцев такими сведениями, поскольку как правило эти люди аполитичны.

Ровно неделю назад основатель «Телеграм» Павел Дуров объявил, что его мессенджер удалил несколько каналов, которые распространяли сведения как о российских протестующих, так о сотрудниках Росгвардии. Он подчёркивал, что правила пользования его сервисом запрещают такие публикации.